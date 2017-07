22 de morti intr-un incendiu in China. Politia nu stie cati oameni locuiau in cladirea care a ars

Cel putin 22 de persoane au murit duminica in urma unui incendiu intr-o casa cu doua etaje, in provincia Jiangsu, in estul Chinei, potrivit presei de stat, relateaza BBC News. Alte trei persoane au fost ranite. Tragedia a avut loc in orasul Changshu, la nord-vest de Shanghai, potrivit agentiei China Noua.

Incendiul, care a izbucnit catre ora locala 4.30 (sambata, 23.30, ora Romaniei, a fost stins. Era neclar imediat cate persoane locuiau in cladire. O ancheta cu privire la cauza incendiului era in curs.