2325 de persoane, care poarta numele de Ivan, s-au reunit in Bosnia Hertegovina. Ivan: "Am venit sa scap de sotie"

De la bebelusi, la nonagenari, 2325 de Ivani s-au adunat pentru a stabili un record mondial. Si tinta a fost atinsa fara emotii.

O mare de Ivani imbracati in alb a umplut stadionul din orasul Kupres. Locul de intalnire nu a fost ales intamplator. Numele localitatii si cel de Ivan se implestec intr-un cantec popular atat in randul bosniacilor, cat si in randul croatilor care au trecut granita in numar mare pentru a participa la eveniment.

Ivan Solic, participant din Croatia: "Am venit si cu nepotii. Pe doi dintre ei in cheama Ivan. Am si o nepoata pe care o cheama Ivana, dar ea nu a fost invitata."

Ivan Ramljak, participant din Croatia: "Am intalnit multi Ivani aici, nu ca n-as avea destui acasa. Pe fiul meu il cheama Ivan, dar el n-a vrut sa vina. Eu am venit ca sa scap de sotie."

Pentru stabilirea unui nou record mondial era nevoie de 1100 de Ivani, asa cum spun si versurile cantecului. Au venit mult mai multi, adica 2325, spre incantarea organizatorilor.

Organizator: "Sunt peste 2000 de Ivani aici, asa ca, deocamdata neoficial, putem spune ca am stabilit un nou record mondial."

Cel mai tanar Ivan venit la petrecere are 45 de zile, iar cel mai in varsta - 94 de ani. Spre seara, multimea de Ivani de pe stadion s-a revarsat in restaurantele si cafenelele din oras, unde cei care au purtat tricouri inscriptionate cu acest nume au primit reduceri.