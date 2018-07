24 de persoane si-au pierdut viata, iar 40 s-au ales cu rani grave dupa ce un atelier clandestin, unde se faceau focuri de artificii, a sarit in aer in Mexic - VIDEO

“Mai explodeaza unul.”

Tragedia s-a produs astazi dimineata intr-un oras situat la nord de Ciudad de Mexico, in timp ce in cele patru cladiri care au sarit in are se aflau zeci de persoane, angajate acolo. Mai intai s-a auzit o explozie, fiind distrusa prima cladire in care se aflau oameni.

La fata locului au fost chemate imediat fortele de ordine care in timp ce incercau sa ajute victimile au sarit in aer odata cu alte doua constructii aflate pe acelasi teritoriu.

“O noua explozie s-a produs la Tultepec. Se vede coloana de fum, voi incerca sa apropii imaginea. S-au auzit 3 explozii.”

Ulterior, dupa principiul focurilor de artificii, a sarit in aer si a patra cladire, ultima care facea parte din fabrica ce functiona fara nici o autorizatie. In consecinta, 24 persoane persoane s-au stins, iar printre ele se numara 4 salvatori si 2 politisti, chemati la fata locului dupa prima deflagratie.

Zeci de oameni s-au ales cu traumatisme severe si au fost transportati la spital. Autoritatile se tem ca numarul celor decedati ar putea creste din cauza starii critice in care se afla ranitii.

Maribel CERVANTES, MINISTRUL SECURITATII PUBLICE: “Avem peste 40 de persoane ranite. In prezent am incercuit zona si o examinam si rugam populatia sa se tina departe de acest perimetru”

Orasul in care a avut loc nenorocirea este cunoscut pentru numeroasele ateliere clandestine de artificii. Statul nu reuseste sa le inchida, desi exploziile au luat pana acum zeci de vieti. In 2016, in acelasi oras au murit 42 de persoane, iar altele 70 au fost ranite in urma unui incident similar.