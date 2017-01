3.000 de oameni au protestat in capitala Romaniei fata de legea gratierii: "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta"

Proiectul Guvernului privind gratierea a scos oamenii in strada. Cateva mii de persoane au protestat in Piata Universitatii, dar au fost fost manifestatii si la Cluj, Brasov si Timisoara. Protestatarii, organizati pe retelele de socializare, au cerut Guvernului sa nu adopte ordonanta de modificare a Codului Penal si au indemnat DNA sa nu renunte la lupta impotriva coruptiei.

Initial s-au strans in jur de 150 de persoane in Piata Universitatii, s-au mobilizat pe retelele de socializare si au plecat intr-un mars al solidaritatii: au blocat circulatia, au luat-o pe Bulevardul Magheru, Piata Romana, pentru ca ma apoi sa ajunga peste 3000 de persoane in Piata Victoriei, in fata Guvernului.

Cronologia evenimentelor

UPDATE In jurul orei 21,00, majoritatea protestatarilor au parasit Piata Victoriei. Protestatarii au strigat, printre altele, "Vrem puscarii, nu amnistii!", "DNA sa vina sa va ia!", "Ciorbea, demisia!", "Jos cu Ciorbea!", "Jos cu Dragnea!", "Demisia!", "Jos penalii!", "Afara, afara cu hotii din tara!", "Colectiv!","La inchisoare, nu la guvernare", "Lupta DNA, opriti coruptia, vine revolutia!".

Manifestantii au purtat pancarte cu mesaje precum: "Jos Guvernul", "The day we give in is the day we die", "Vrem legi pentru popor, nu pentru penali", "Locul hotilor e la inchisoare, nu la guvernare", "Nu amnistiei", "Jos labele de pe Codul penal".

Initial, oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, apoi au pornit in mars catre Piata Victoriei. Rodica Nastase, care a participat la protest, a afirmat ca este impotriva adoptarii celor doua proiecte de ordonanta de urgenta pentru ca "hotii si talharii trebuie sa stea in puscarie".

"Nu amnistiei, nu gratierii! Sa stea acolo unde le este locul, unde spune judecatorul!", a declarat, la randul sau, Viorica Frone, venita in Piata Victoriei. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a precizat ca protestul a fost spontan, fiind organizat pe retelele de socializare. "Nu are autorizatie, nu exista depusa o solicitare pentru autorizatie", a precizat Enache, mentionand ca jandarmii au asigurat ordinea publica.

UPDATE Dupa aproape 3 ore, in strada s-au adunat aproximativ 3.000 de oameni in Piata Victoriei, conform news.ro.

UPDATE Dupa aproape doua ore, manifestantii au plecat in mars spre Palatul Victoria, ajungand la aproape 2000 de participanti. La miting, organizat in urma unui apel pe Facebook, a venit si Nicusor Dan, liderul Uniunii Salvati Romania. Sute de oameni au protestat si la Cluj, Timisoara, Craiova, Sibiu si Iasi, relateaza news.ro.

UPDATE: Persoanele adunate in Piata Universitatii din Capitala pentru a se impotrivi adoptarii proiectului de ordonanta privind gratierea unor pedepse au plecat in mars spre sediul Guvernului.

UPDATE Scandalizati de toate aceste propuneri, peste 300 de oameni protesteaza in aceste momente in Piata Universitatii din Capitala. Oamenii care s-au organizat pe retelele de socializare au afisat mai multe cartonase rosii pe care le-au aratat Guvernului si parlamentarilor. Oamenii cer demisia membrilor guvernului Grindeanu si indeamna DNA sa nu renunte la lupta impotriva coruptiei. Proteste similare au loc in Brasov si Cluj Napoca.

Protestatarii, purtand cartonase rosii, au strigat: "Dragnea, nu uita, Romania nu este a ta!", "Coruptia ucide!", "Colectiv!", "Jos penalii!", "Demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "La inchisoare, nu la guvernare!".

Multi au afisat pancarte cu mesaje, precum: "Nu amnistiei!", "Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati", "Depolitizare in scoli si in spitale", "Vrem sistem de sanatate, nu iertare de pacate", "Jos guvernul mafiot", "Puscarie da, amnistie nu", "Jos labele de pe Codul penal", "Trezeste-te, Romania, ca iti moare democratia!"

Unul dintre protestatari, Mircea Dinita, a declarat ca nu i se pare normal ca aceia care au gresit sau au furat sa fie iertati printr-o astfel de lege. "Democratia nu trebuie sa fie dusa la extrem prin masuri facute doar pentru unii si sunt foarte restrictive si cu dedicatie intr-un fel", a spus Dinita.

La randul sau, Ciprian Necula, un alt protestatar, si-a exprimat nemultumirea: "Vor doar sa acopere in acest moment niste actiuni penale. Ne intoarcem practic in urma cu un an de zile, episodul Colectiv, cand am iesit in strada si am cerut ceva pentru normalitate. (...) Prin ce au vrut sa faca azi ne intorc inapoi cu 20 de ani".

Liderul Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, prezent in Piata Universitatii, a precizat ca nu face declaratii publice pe aceasta tema pentru a nu se interpreta ca politicienii au venit in piata ca sa confiste un protest al societatii civile.

Cluj Aproximativ 200 de persoane au protestat, miercuri seara, la Cluj-Napoca, impotriva proiectelor de acte normative care ar viza amnistia si gratierea pentru anumite fapte. Potrivit participantilor la miting, care nu este autorizat, ei s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca ca urmare a apelurilor lansate pe retelele de socializare.

Participantii la miting au purtat pancarte pe care, printre altele, se putea citi: 'Vrem program de guvernare, nu penali cu condamnare', 'Fara gratiere, fara amnistie, Clujul n-are amnezie', 'Vrem democratie fara amnistie', 'In democratie, hotii stau in puscarie'

Iasi Aproximativ 100 de persoane au iesit miercuri seara, in Piata Unirii din Iasi, pentru a-si manifesta nemultumirea fata de proiectul legislativ ce vizeaza amnistia si gratierea. Acestia s-au mobilizat in urma apelurilor de pe retelele de socializare.

Avand pancarde in maini, cu mesaje precum "Legea gratierii e rusinea tarii", "Pacat, pacat de sangele varsat", protestatarii scandeaza printre altele "Guvernare, nu eliberare", "Hotii stau la puscarie in democratie".

Timis Circa 150 de persoane au protestat neautorizat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Timisoara, in tacere, impotriva proiectul Legii gratierii. Manifestantii au purtat pancarte pe care scria ''Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati'', ''Gratiere non grata'' sau ''In democratie hotii stau la puscarie''. Protestatarii s-au declarat nemultumiti inclusiv de modificarea Codului Penal fara consultare publica si a principalilor actori din Justitie.

Protestul de miercuri seara al timisorenilor a fost initiat pe facebook, iar participantii au anuntat ca vor reveni in Piata Victoriei si joi seara, de la aceeasi ora, 18.00. Protestul s-a incheiat dupa aproximativ o ora, fara incidente.

Sibiu Aproape o suta de sibieni s-au strans miercuri seara, in Piata Mare, la un protest spontan, anuntat pe Facebook, impotriva proiectului Legii gratierii. Participantii nu au scandat lozinci, insa au afisat un singur banner cu doi elefanti simbolizand gratierea si amnistia si indemnul "Sa le taiem trompele!".

Multi dintre cei prezenti la protest sunt membrii USR sau PNL. La protest participa mai mult de jumatate din filiala USR Sibiu, adica 30 de oameni, in frunte cu liderul organizatiei, Raluca Amariei.

"Am intrat in USR caci am decis ca nu mai putem sta deoparte. Si am decis ca atunci cand lucrurile nu merg bine, sa actionam. Miscarea de astazi este un prim pas pe care putem sa il facem noi (...) sa tragem un semnal de alarma", a declarat pentru Raluca Amariei, presedintele USR Sibiu.

Contactata de corespondentul Agerpres, prim-vicepresedintele PNL Sibiu, Daniela Cimpean, a explicat ca acest protest nu este initiat de catre liberali. "Protestul nu este initiat de PNL, dar PNL sustine orice demers pentru sustinerea legalitatii", a spus Daniela Cimpean.

Protestul a inceput la ora 18.00 si nu a fost autorizat de Primaria Sibiu. Initiatorul acestui protest nu a depus pana la ora 15.00 nicio cerere pentru autorizarea manifestarii, la Primaria Municipiului Sibiu, a precizat pentru Agerpres, Mirela Gligore, purtator de cuvant al primariei.