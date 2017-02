3 zile pe lacul Baikal. Zeci de curajosi din Rusia si Danemarca au indurat frigul si au participat la intreceri pe gheata - VIDEO

Intrecerea pe biciclete a fost una dintre cele mai tari competitii date pe lacul Baikal. Gheata a scartait sub picioarele curajosilor care s-au avantat in concurs. 40 de rusi si 30 de danezi si-au dat intalnire timp de 3 zile, la -15 grade Celsius.

"Cursa este foarte grea. Este o probă de rezistenţă. Nu există curse similare în lume. Oamenii trebuie să fie ştie că este greu să traversezi 80 de kilometri pe zi, pe vreme rea."

Timp de 3 zile, oamenii trebuie sa parcurga peste 200 de kilometri. Cei mai entuziasmati au fost cei care participa la cursa pentru prima data.

"Am văzut anul trecut câteva imagini cu lacul Baikal, în timpul verii. Aşa că am decis să venit iarna, pentru că noi nu mai avem parte de ierni. Am vrut să vedem gheaţa şi natura."

Altii si-au incercat puterile la competitia de ski. Castigatorii au fost premiati. Cursa cunoscuta in lume si sub denumirea Furtuna de gheata, devine o atractie pentru oamenii care sunt in cautarea senzatiilor tari. Anual, zeci de persoane se avanta in competitie.