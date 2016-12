30 de grade Celsius, excursii in desert si poze cu Burj al-Arab. Cum arata o vacanta de Craciun in Dubai

Turistii sunt invitati sa agate globurile in bradul asezat ostentativ langa palmieri, ori sa isi astepte darurile in desert. Daca reusesti sa te adaptezi locului, intelegi repede ca nimic nu-i prea mult sau prea exotic in emiratul vizitat anual de milioane de turisti.

Dupa doar 5 ore de zbor, uitam instantaneu de frigul de acasa. Am ajuns in Dubai, perla golfului Persic, unde sunt 26 de grade Celsius cu o saptamana inainte de Craciun. Asadar, vremea este potrivita de plaja sau, de ce nu, pentru o excursie in desert.

La 40 de minute distanta de tumultul orasului, pornim in marea aventura alaturi de Mohamed pe post de ghid. In timp ce camilele ne privesc plictisite, insotitorul nostru pregateste masina pentru desert. Desumfla rotile cat sa permita o mai buna aderenta pe nisip.

Ghidul de safari isi va arata maiestria cand te va duce pe cele mai inalte dune, unde va ramane doar cu 2 roti, pe muchie. Si daca nu te va speria suficient, va mai incerca o data

Nu poti sa pleci dintr-un loc ca acesta fara o poza cu apusul si o tura cu placa pe nisip. Asta-i ultima gaselnita a celor care castiga de pe urma turistilor. Pentru ca, nu-i asa, pe apa sau pe zapada te mai poti da, dar pe nisip, ba. Metoda functioneaza, dovada ca inclusiv romanii au prins mirajul Dubai-ului. 46.000 au fost in 2015, iar la finele lui 2016, vor fi cu 20% mai multi.

In total, peste 14 milioane de turisti merg anual in Dubai. Crestere este fulminanta, daca ne gandim ca in urma cu 5 ani erau 8 milioane.

Cu asfintitul prins in poza, facem urmatoarea oprire la o tabara de beduini. Punctul culminant este ametitoarul dans al derivisilor rotitori, considerat o poarta catre atingerea perfectiunii spirituale.

Toate aceste experiente, safari, spectacol si cina, costa 150 de dirhami de persoana, aproximativ 170 de lei. Dupa 6 ore, te intorci ostenit la hotel.

Te recuperezi insa imediat cand stii ca te asteapta o zi linistitoare la soare sau o tura cu placa de surf, de data asta pe apa, daca valurile sunt prea nervoase pentru inot.

La plaja publica, intrarea este gratuita. Singurul inconvenient: nu este amenajata. Iti poti aduce de la hotel prosopul, dar mare atentie, nu si berea. Consumul de alcool in locurile publice este strict interzis. Iar femeile sunt sfatuite sa nu faca topless si nici sa poarte un costum de baie prea decupat. Cei care vor sa se fotografieze cu vestitul hotel Burj al Arab in spate trebuie sa se imbrace daca ies pe promenada.

Burj al Arab, sau Turnul Arabilor, este definitia luxului. Poti avea majordom personal, ajungi acolo cu elicopterul sau cu o masina luxoasa. O camera poate costa si 20 de mii de dolari pe noapte. Este hotelul care a inventat conceptul de 7 stele.

Ne trezeste din visare o imagine insolita: bradul impodobit pe plaja, de data asta una privata. De ce ar fi fost tentati sa puna bradul langa palmiera E simplu. Pentru ca asta isi doresc oaspetii care vor sa simta macar putin ca vine Craciunul.

E drept, nu spiritual cat comercial. Dar ca sa-l admiri de pe un sezlong, platesti macar 150 de lei pe zi, iar in weekend, peste 250. De inca 200 de lei trebuie sa faci obligatoriu consumatie.

Aici, poti comanda inclusiv un pahar de vin sau o bere, pentru ca regulile sunt altele: plaja apartine unui hotel, iar hotelurile au licenta pentru comercializarea alcoolului. Un pahar de vin costa minimum 70 de lei, iar o sticla poate sa ajunga la 8 mii de euro.