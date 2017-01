30 de morti, intr-o inchisoare din Brazilia. De la ce au pornit ciocnirile dintre doua bande de detinuti - VIDEO

Cativa jurnalisti au reusit sa filmeze detinutii, dupa ce politia a intrat in penitenciar si a preluat controlul. In pielea goala, oamenii au fost dusi in celule, iar presa straina scrie ca in asa fel politistii s-au asigurat ca detinutii nu mai au arme asupra lor.

30 de persoane au murit acolo, dupa ce au inceput batai intre doua bande. Politia a inconjurat cladirea in timpul noptii, insa a putut intra doar dimineata, intrucat persoanele detinute erau inarmate.

Rudele detinutilor s-au adunat in fata penitenciarului ca sa afle daca rudele lor au ramas in viata sau au fost ranite. Asemenea incidente sangeroase au loc deseori in ultimele luni. Doar de la inceputul anului, 100 de persoane au murit in urma revoltelor in penitenciare. De regula, inchisorile din Brazilia sunt supraaglomerate, iar numarul de politisti este prea mic.