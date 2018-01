32 de bebelusi au fost botezati in acelasi timp la Vatican de catre Papa Francisc - VIDEO

“- Te botez Elizaveta Maria Dorothea. Primiti botezul? - Da.”

18 fetite si 16 baietei noi-nascuti au fost botezati in acelasi timp sub splendida fresca a lui Michelangelo de la Capela Sixtina. Micutii au fost cuminti si au asteptat rabdatori sa le vina randul fiecaruia. Unii au si motait in timpul ceremoniei. Papa Francisc a tinut si un discurs vorbindu-le enoriasilor despre valorile familiale.

PAPA FRANCISC, SUVERANUL DE LA VATICAN: “Transmiterea credintei are loc doar prin discutii in familie cu mama, tata, bunica, bunicul, iar rugaciunile doar o vor intari. Insa nu uitati ca asta se intampla in primul rand prin dialog.”

Suveranul pontif le-a sugerat parintilor sa se simta confortabil cu micutii lor in lacasul sfant.

PAPA FRANCISC, SUVERANUL DE LA VATIICAN: “Daca bebelusii incep sa planga pentru ca nu se simt confortabil sau le este prea cald sau nu se simt in largul lor si sunt infometati - ii îngrijiti fara frica, pentru ca si aceasta este un gest al iubirii.”

Potrivit presei straine, parintii copiilor botezati ieri sunt in mare parte angajati ai Vaticanului.