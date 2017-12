4 morti si 13 raniti - bilantul tragediei produse la Moscova, dupa ce un autobuz a intrat intr-un pasaj pietonal, lovind mai multe persoane - VIDEO

Potrivit autoritatilor din Rusia, soferul in varsta de 58 de ani este internat in sectia de neurochirurgie. Medicii spun ca barbatul a suferit o lovitura grava la cap, care i-a provocat o hemoragie intercraniana. Presa rusa scrie ca o sticla cu apa, care ar fi cazut jos, ar fi blocat pedala de frana si astfel ar fi fost provocat accidentul.

Intre timp a fost sabilita identitatea a doua dintre victime. Este vorba despre o femeie de 38 de ani si un tanar de 18 ani. Celelate 2 persoane raman deocamdata necunoscute. Ranitii au intre 16 si 58 de ani.

In urma tragediei de ieri, primarul Moscovei a dispus verificari inopinate la toate companiile care presteaza servicii de transport public in oras. Astfel, noaptea trecuta, in jur de 8 mii de autobuze au trecut controlul tehnic. Nu se stie daca au fost descoperite incalcari.

Tragedia s-a pordus ieri, in apropierea unei statii de metrou. Camerele de supraveghere au surpins momentul in care autobuzul ajunge in pasajul subteran, lovind oamenii care i-au iesit in cale.

”Autobuzul a lovit oamenii si a cazut in pasajul pietonal.”

Potrivit soferului, accidentul s-a produs in momentul in care a incercat sa faca loc unui alt autobuz. Atunci cand a tras frana de mana, vehiculul a pornit brusc, iar cand a incercat sa opreasca, frana nu a mai functionat.

Scapat de sub control, autobuzul, in care se aflau trei pasageri, a ajuns in pasajul subteran. Testele au aratat ca soferul nu consumase alcool. Politia a pornit un dosar penal si urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul.