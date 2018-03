4 morti si 16 raniti, este ultimul bilant al atacului terorist, produs in Franta. Politistul care a fost ranit dupa ce a luat locul unui ostatic a murit la spital - VIDEO

Redouane Lakdim si-a inceput traseul mortal ieri, in jurul orei zece dimineata. A furat o masina, ranind soferul si omorand pasagerul. Apoi, din autoturism a tras asupra unui grup de politisti. Unul dintre ei a suferit leziuni grave. Tinta principala a atacatorului a fost insa un magazin, unde a luat ostatici 50 de oameni. Un barbat care se afla in interior in timpul a atacului a povestit cu groaza cum a reusit sa scape.

“Am incercat sa ma adapostesc, dar el m-a vazut si inceput sa fuga dupa mine cu un cutit. Nu stiu, poate nu mai avea gloante, dar a alergat dupa mine. Cand am intors capul la un moment dat, el nu mai era, asa ca am facut ce era sa faca oricine si am fugit. Au venit jandarmii, le-am povestit tot ce am vazut, ce arme avea atacatorul asupra sa. A impuscat de vreo 5, 6 ori.”

Martorul sustine ca atacatorul nu parea a fi un terorist.

“Arata ca un tip obisnuit, de vreo 25, 30 de ani. Era furios, dar arata ca un om obisnuit.”

Un jandarm curajos s-a oferit sa ia locul unei femei pe care individul o folosea drept scut uman. A lasat telefonul mobil deschis pentru ca politia sa poata monitoriza situatia. Cand s-au auzit focuri de arma, prin telefon, trupele speciale au dat asaltul si l-au omorat pe atacator, dar si jandarmul de 45 de ani a fost atins de gloante si a murit ulterior la spital. Presedintele Emmanuel Macron i-a adus politistului un omagiu, pentru curajul de care a dat dovada.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA: “A salvat vieti si a facut onoare armei sale si tarii noastre.”

Cetatean francez, nascut in Maroc, Redouane Lakdim, locuia cu iubita lui in orasul Carcassonne. Era cunoscut politiei pentru infractiuni marunte si din 2014 se afla pe lista indivizilor considerati un pericol pentru securitatea nationala. Insa nu era urmarit intrucat autoritatile nu credeau ca va actiona.