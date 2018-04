4 persoane au ajuns sub rotile unei masini, dupa ce vehiculul a intrat in ei cu viteza, pe o strada din Washington -VIDEO

Imediat dupa ce masina in care se aflau patru persoane, intre care si un copil, s-a izbit din stalp a inceput panica. Pasagera din fata, despre care presa americana scrie ca este insarcinata in 6 luni a inceput sa cheme ajutoare, vazand ca 4 pietoni au fost loviti si au ramas blocati sub masina.

Trecatorii au reactionat imediat. In jur de 12 persoane au ridicat automobilul pentru a scoate victimile de sub el, in timp ce altele sunau la 991, pentru a chema ajutoare.

Datorita reactiei oamenilor, cele 4 persoane au supravietuit. Ele au fost transportate de urgenta la spital, iar acum viata lor se afla in afara oricarui pericol.

Soferul masinii, care a provocat accidentul, dar si martorii le-au spus politistilor ca un camion i-a taiat calea automobilului de marca Chevrollet in timp ce acesta vira intr-o intersesctie. Conducatorul a incercat sa evite impactul cu alte vehicule si a ajuns intr-un stalp.