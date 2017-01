4000 de soldati americani, detasati in Germania, pentru a transmite un mesaj catre Rusia."Europa trebuie sa ramana libera"

“Dupa cum stiti, odata cu patrunderea trupelor rusesti pe teritoriul ucrainean, aliatii si partenerii nostri s-au ingrijorat.

Asigurarea unui sprijin palpabil, in cadrul apararii aliatilor nostri, este un element important in pastrarea apararii colective a Europei”, a spus purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jeff Davis, conform CNN

The US sends troops to Germany — and a message to Vladimir Putin https://t.co/5TomkcPPdL pic.twitter.com/4Go48bRFL2

— CNN Politics (@CNNPolitics) January 10, 2017

Divizia 4 Infantierie provine din Colorado si a sosit in orasul Bremehaven duminica, impreuna cu 2400 de echipamente militare, care includ tancuri, autoturisme blindate de lupta, artilerie si camioane.

Echipamentul va fi mutat in Polonia, de unde va fi dispersat in 7 locuri din Europa de Est, pentru a fi folosit la exercitii militare cu aliatii europeni.

Desfasurarea trupelor, impreuna cu echipamentul militar, este ultima decizie dintr-o serie mai vasta luata de catre Statele Unite pentru a-si asigura prezenta pe teren, mare si aer in Europa.

“Sa fie foarte clar. Aceasta este una dintre actiunile noastre de a stopa agresivitatea Rusiei, de asigurarea integritatii teritoriale a aliatilor nostri, de mentinere a Europei ca unitate libera, prospera, in pace.

Investim in actualizarea infrastructurii pe tot continentul. De asemenea, ii aprovizionam pe partenerii nostri cu echipament si efectuam exercitii militare impreuna cu ei”, a declarat generalul Tim Ray.