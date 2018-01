41 de morti si aproape o suta de raniti, este bilantul unui incendiu devastator, produs la un spital din Coreea de Sud - VIDEO

Flacarile au izbucnit, in aceasta dimineata, la etajul intai, in camera de garda al spitalului. Acesta se afla la 270 de km de capitala Seul. Focul nu s-a extins la saloanele de la alte etaje, care insa au fost invaluite de un fum toxic. In acel moment in spital se aflau in jur de 200 de persoane. Unii pacienti au iesit din cladire cu ajutorul scarii pompierilor, iar altii in bratele acestora.

Toate cele 41 de victime ar fi decedat in urma inhalarii de gaze toxice, potrivit pompierilor. Noua persoane sunt in stare grava, in timp ce alte 70 au suferit doar rani usoare. Alte 111 persoane, pacienti si personal medical, care se aflau in ambulatoriu, au fost evacuate fara a suferi rani.

Cauzele exacte ale producerii incendiului nu sunt cunoscute deocamdata. Presedintele sud-coreean a convocat o sedinta de urgenta pentru a discuta despre aceasta situatie cu responsabilii. Tragedia vine la doar o luna de la un alt incendiu produs la o sala de fitnes in capitala Coreei de Sud, in urma caruia 29 de persoane si-au pierdut viata.