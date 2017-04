43 de copii printre cei peste 250 de morti, in Columbia. "Toata familia mea este pierduta. Parca e sfarsitul lumii" - VIDEO

Sunt peste 254 de morti, printre care 43 de copii, si cam tot atatia oameni dati disparuti, iar numarul celor raniti a ajuns la 400.

Avalansa de noroi a distrus case, a smuls copaci din radacina, iar masinile au fost purtate de ape ca niste jucarii. Presedintele tarii a decretat stare de urgenta.

Supravietuitor: "Mama nu a apucat sa mai iasa din casa, am reusit numai eu, sora mea, fata si nepoata mea. In rest, toata familia mea este pierduta - 11 membri, inclusiv mama, fratii si unchii mei. Parca e sfarsitul lumii".

Supravietuitor: "Toti prietenii mei au murit, am vazut cum scoteau cativa de acolo, din ruine. S-a terminat totul!"

Sute de oameni sunt in aceasta situatie, dupa ce - in mai putin de o ora - potopul violent a maturat cartiere intregi. A plouat intr-o zi cat intr-o saptamana si trei rauri au iesit din matca iar viiturile au adus cu ele bolovani si gunoaie.

"Am fost aici la 11 noaptea si am vazut cum copacii aceia imensi nu se rupeau, ci pur si simplu alunecau o data cu viitura. Toti fugeau, erau disperati, iar de la 3 dimineata scot incontinuu oameni de sub daramaturi."

Martorii au povestit cu groaza ca viitura a venit cu o viteza ametitoare. Orasul Mocoa a ramas fara apa si lumina, iar sistemul informatic al spitalului a cedat. Autoturismele au fost rasturante si duse zeci de metri de forta shuvoaielor, si unele dintre ele au ramas blocate in namol. Furia naturii a lasat in urma dezastru.

Presedintele tarii a mers in cartierele afectate si a declarat stare de urgenta. "Copiii ne preocupa in acest moment, dupa ce 43 dintre cei morti au fost identificati, iar 23 se afla in spitale. Un alt aspect pe care trebuie sa il rezolvam rapid este situatia copiilor care nu isi gasesc parintii."

Peste o mie de soldati si politisti au fost mobilizati in zona afectata, dar cautarile au fost ingreunate de vremea neprielnica si de lipsa apei potabile, spun autoritatile. Tocmai de aceea, operatiunile au fost intrerupte pe timpul noptii.

Nu este pentru prima data cand Columbia se confrunta cu o avalansa de noroi. In 2015, ploile torentiale au dus la alunecari de teren si la moartea a peste 80 de persoane.