48 de irakieni ascunsi intr-un camion ce transporta ciocolata, descoperiti la vama Giurgiu. Unde intentionau sa ajunga

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean bulgar, la volanul unui autocamion inmatriculat in Bulgaria care, conform documentelor de insotire a marfii, transporta cutii cu drajeuri de ciocolata catre o societate din Ungaria.

"In baza analizei de risc, echipa comuna de control formata din politisti de frontiera romani si bulgari a efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport cu aparatul pentru detectarea CO2, care a indicat valori peste nivelul normal. Astfel, s-a procedat la deschiderea si verificarea compartimentului marfa, iar in interiorul acestuia au fost descoperite ascunse 48 de persoane - 17 minori, 9 femei si 22 de barbati", se precizeaza in comunicatul citat.

Potrivit cercetarilor preliminare, s-a stabilit ca era vorba de cetateni irakieni, intre care adulti cu varste cuprinse intre 20 si 45 de ani, iar dintre minori cel mai mic avea numai cateva luni.

"Migrantii au declarat ca doreau sa ajunga in Ungaria, iar soferul camionului ca nu avea cunostinta despre prezenta acestora in compartimentul marfa al autovehiculului. Conform protocolului romano - bulgar, soferul bulgar si cetatenii irakieni au fost preluati de Politia de Frontiera Bulgara, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun", anunta IGPF.

