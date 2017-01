5 oameni au murit in timp ce isi luau bagajele dupa ce-au ajuns pe aeroportul din statul american Florida. Un barbat a scos o arma si a inceput sa impuste - VIDEO

"Am văzut toţi aceşti oameni cum au început să fugă, strigând că cineva împuşcă. Am început să fug şi eu şi am văzut un bărbat, împuşcat în mână. "

"Dacă întârziam cu 5 minute, puteam fi şi noi acolo. Tocmai ieşeam, când totul s-a întâmplat."

Haosul a inceput in zona de preluare a bagajelor. Un tanar a scos o arma si a inceput sa impuste in oameni, iar toti cei aflati acolo au incercat sa se ascunda. 5 persoane au murit pe loc. Alti 8 pasageri au fost raniti, iar 5 dintre ei au fost transportati la spital.

"Niciun pasager care a ajuns la spital nu s-a stins. Facem totul ce putem în aceste momente. Toţi sunt în stare stabilă."

Presa straina scrie ca atacatorul este Esteban Santiago, de 26 de ani. El era sub tratament psihiatric, pentru ca spunea ca auzea voci. Tanarul si-a ridicat bagajul, apoi a mers la baie si si-a luat arma ascunsa in haine, dupa care s-a intors si a inceput sa traga in pasageri.

"Cetăţenii din Florida nu vor tolera asemena acţiuni. Este greu de imaginat cum aşa ceva poate să se întâmple intr-un stat ca al nostru. Gândiţi-vă la vieţile nevinovate pe care le-am pierdut."

Numeroase echipaje de politie au fost mobilizate la fata locului. Atacatorul a fost arestat de oamenii legii.