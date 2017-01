50.000 de romani, din tara si din diaspora, au protestat fata de Legea gratierii. "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta"

Indignati de cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codului penal, au scandat impotriva liderilor PSD si ALDE si au cerut demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache.

Protestul a fost o manifestatie pasnica, presarata si cu momente de umor. Oameni de toate varstele au iesit pe strazi cu copii, catei sau elefanti de plus. Totul a fost reflectat si in cele mai mari publicatii din presa internationala.

Imaginile surprinse de la inaltime au aratat cel mai bine amploarea protestului. De la Universitate, in drum spre Guvern, oamenii au ocupat tot bulevardul Magheru.

Cetatean: "Justitia este luata in picioare, in deradere si nu sunt de acord. Nu sunt de acord ca modul lor defectuos de a guverna sa ne faca pe multi de a pleca din tara"

A fost cea mai mare manifestatie de la Colectiv incoace. Desi pe Facebook isi anuntasera prezenta aproximativ 7000 de oameni - in Bucuresti, in realitate s-au strans 30.000. Pe langa tinerii care merg de obicei la astfel de proteste, au iesit si bunici cu nepoti.

Fetita: "Nu vreau un viitor cu reguli rele"

Reporter: "Ce inseamna reguli relea

Fetita: "Reguli care sa nu ne ajute pe noi, sa ii ajute doar pe cei care au dat regulile"

Barbat: "Am 62 de ani si nu m-a scos nimeni in strada. Am venit pentru un singur lucru. Am o nepotica de 2 ani si nu se gaseste un vaccin in toata tara"

In spatiul public, s-a spus ca pentru fiecare catel adus, un protestatar ar fi primit cate 30 de lei. Ironici, oamenii au cerut pe Facebook sa fie recompensate si pisicile. Iar una dintre fotografii, de exemplu, a fost trucata. Din mesajul initial "rock this country", s-a ajuns la "dam foc tarii".

Cetatean: "Au zis ca am fost platiti, adusi cu autocare. Nu, trebuia sa inteleaga ca oamenii au iesit de indignare. Ei fac ceva contra statului roman. Inainte de pensii si salarii, sunt obligati sa asigure siguranta cetatenilor."

Si publicatia The Guardian a remarcat prezenta multor copii la proteste. Imaginile au facut inconjurul lumii. Agentia britanica Reuters a notat ca manifestantii "s-au adunat, in conditii de iarna, in Piata Universitatii, locul tuturor protestelor majore de cand Romania a rasturnat comunismul in 1989."

Dupa interventia presedintelui in sedinta de guvern, oamenii au adus la protest si elefanti de plus.

Foarte multe de mesaje au fost de sustinere pentru DNA. Oamenii i-au raspuns si vicepresedintelui Alde, Catalin Beciu. Intr-o postare pe Facebook, acesta i-a numit pe protestatari "animale" care ii provoaca scarba.

Si au avut o scandare si pentru Liviu Dragnea, chiar in fata sediului PSD: "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta"

Proteste au fost in intreaga tara, unde s-au adunat pe strazi peste multimi de oameni: cinci mii la Timisoara, peste 3000 la Cluj si peste 2000 la Sibiu si Brasov. Proteste au mai fost si la Galati, Alba Iulia, Arad si Neamt.

Solidari cu protestatarii au fost si zeci de romani din diaspora. Acestia s-au strans in fata ambasadelor Romaniei din Londra, Copenhaga, Paris ori Milano.