50 de copii dintr-un oras din Rusia au fost otraviti cu un gaz toxic. Gestul unei fetite catre guvernatorul Moscovei - VIDEO

Scene violente în Volokolamsk, un oraş cu 20.000 de locuitori situat la 129 km nord-est de capitala Rusiei. În jur de 50 de copii de la 2 şcoli au fost internaţi pe 21 martie cu simptome de otrăvire cu un gaz toxic: greaţă, vărsături, stare de leşin şi sângerări nazale. Revoltaţi părinţii au cerut explicaţii autorităţilor locale, potrivit Radio Free Europe.

Conform presei ruse, copiilor li s-a făcut rău de la un gaz toxic rezultat de la o groapă de gunoi din zonă. Pe 7 martie, autorităţile din oraş au declarat stare temporară de urgenţă după ce nivelul de hidrogen sulfurat din aer era de 2,5 ori peste limita normală. Şi nivelul de monoxid de azot înregistrat era de două ori mai mare.

Părinţii copiilor bolnavi s-au strâns în faţa spitalului şi au cerut explicaţii. Şase maşini cu poliţişti au sosit aici pentru a opri mulţimea furioasă. Şeful districtului, Yevgeny Gavrilov, a fost atacat cu bulgări de zăpadă şi luat la rost de părinţii îngrijoraţi.

A fost salvat de poliţie în timp ce mulţimea îl numea ”criminal”. Şi guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov, a fost atacat de localnicii furioşi.

Un clip în care o fetiţă face un semn cu degetul la gât către guvernatorul regiunii Moscova în timp ce acesta dădea un interviu în zonă s-a viralizat.

This little girl in Volokolamsk, seen here gesturing at the Moscow region’s governor, should run against Putin in 2030. pic.twitter.com/XwFWdyXaxT