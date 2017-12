50 de cupluri din China si-au unit destinele in acelasi timp pe insula Sri Lanka. Modul in care au fost sarbatoriti 60 de ani de diplomatie dintre cele doua tari - VIDEO

50 de mirese si 50 de miri au facut un pas important in viata lor, casatorindu-se in acelasi timp. Rand pe rand, proaspetele familii si-au facut aparitia in locul care s-a produs ceremonia, cu limuzine, si masini decorate de nunta. Unele mirese au purtat traditionala rochie alba de mireasa, unele costumul traditional chinezesc, iar altele s-au imbracat in costumele traditionale din Sri Lanka pentru a marca aceasta zi. Au fost combinate si traditiile ambelor tari. Mai intai mirii au cantat imnul Chinei, tara de unde sunt originari.

Dupa asta a fost intonat un cantec de binecuvantare pentru miri, traditional pentru poporul din Sri Lanka.

Cuplurile au facut schimb de inele si si-au legat degetele impreuna, peste care a fost turnata apa in semn de unitate si puritate, conform traditiei budiste din Sri Lanka.

“-Sunt foarte fericit sa fiu aici cu sotia mea, la aceasta nunta in grup. - Esti fericita? - Da, sunt foarte fericita! Iti multumesc dragul meu. - Trebuie sa ne sarutam?”

Unii miri au vizitat insula pentru prima oara cu aceasta ocazie.

“Sri Lanka este o tara foarte frumoasa. Este prima oara cand o vizitez. Sotia mea a mai fost o data. Cand am venit, mi-am dat seama ca este un loc extrem de frumos, asa ca am decis ca este locul perfect pentru acest moment important din viata noastra.”

Pe langa faptul ca au sarbatorit 60 de ani de diplomatie dintre cele doua tari, autoritatile au decis astfel sa promoveze turismul pe insula. In ultimii ani, China a facut investitii mari in infrastructura statului Sri Lanka, iar un numar mare de chinezi sunt turisti fideli ai insulei.