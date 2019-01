50 de oameni au murit, iar peste 300 au fost dati disparuti, dupa ce un baraj minier s-a rupt in Brazilia. Valul de noroi a acoperit zeci de kilometri in sud-estul tarii - VIDEO

Barajul care tinea reziduurile a cedat, iar valul de noroi a acoperit cel putin o localitate din sud estul Braziliei. Au fost inghitite zeci de case si masini.

Totul s-a intamplat atat de repede, incat numerosi localnici nu au reusit sa se ascunda.Imagini socante au fost surprinse de presa locala, in care se vede cum oamenii au fost prinsi de valul de noroi si deseuri miniere.

Salvatorii au fost nevoiti sa intervina cu elicoptere, pentru a-i scoate pe supravietuitori.

Numarul celor morti creste de la o ora la alta.

Autoritatile anunta ca cel putin 300 de persoane sunt date disparute, intre care 100 de minieri care se aflau in acel moment in pauza de masa. In 2015, un alt baraj s-a rupt in Brazilia.

Atunci, valul de noroi a ucis 19 persoane. Pana ieri, acesta era considerat cel mai grav dezastru ecologic din istoria tarii.