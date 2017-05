50 de zile de la inceputul protestelor in capitala Venezuelei: au fost lupte de strada in timpul manifestatiei, de ieri, impotriva presedintelui - VIDEO

Au fost lupte de strada in capitala Venezuelei in timpul manifestatiei impotriva presedintelui. Ieri s-au implinit 50 de zile de la inceputul protestelor prin care se cere demisia lui Nicolas Maduro, considerat principalul vinovat pentru criza economica din tara. De la inceputul lui aprilie, aproape 50 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva sute au fost ranite in timpul violentelor.