59 de oameni au murit, iar 130 sunt dati disparuti - ultimul bilant al incendiilor de vegetatie din California. Imagini apocaliptice - VIDEO

Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in California, iar numarul victimelor creste treptat. Opt morti au fost gasiti in nordul statului, astfel ca bilantul a crescut la 59 de decese. Autoritatile au anuntat ca 130 de persoane sunt in continuare cautate, iar 200 au fost gasite dupa ce fusesera initial declarate disparute.

Unul dintre cele cinci incendii, declansat in nordul statului si descris ca fiind cel mai mortal si distrugator din istoria Californiei, a cuprins peste 55 de mii de hectare si este controlat de pompieri in proportie de 35 la suta. Flacarile au distrus deja peste 10 mii de cladiri.

In ultimile zile pompierii californieni au primit asistenta aeriana semnificativa, insa incendiile sunt in continuare active. In nordul statului, precipitatiile ar putea veni in ajutorul eforturilor de stingere a flacarilor, insa nu mai devreme de sfarsitul saptamanii viitoare. Autoritatile locale au emis totodata o alerta privind poluarea atmosferica din cauza fumului, iar ordinele de evacuare sunt inca in vigoare si nu vor fi ridicata timp de cateva saptamani.

Trei incendii de vegetatie din statul California au izbucnit acum o saptamana si s-au raspandit rapid din cauza vantului. Alte doua, s-au declansat luni in partea de sud a statului american.