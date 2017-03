Apele au luat cel putin 75 de vieti in cateva zile. Zeci de mii de oameni au ramas fara case si in unele cazuri salvarea celor ramasi izolati in mijlocul torentilor se desfasoara in conditi dramatice. Statul din Anzi se confrunta cu ploi deosebit de abundente care au antrenat si numeroase alunecari de teren.