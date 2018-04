8 oameni au murit, iar cel putin 20 au fost grav raniti in urma unui accident care s-a produs intr-un oras din Ucraina. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Accident cumplit in Ucraina. Opt persoane au murit si aproape 20 au ajuns la spital dupa ce un autobuz, un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. Vinovat s-ar face soferul masinii care a intrat in intersectie la culoarea galbena a semaforului. El nu a avut de suferit si se afla acum in custodia politiei.