8 persoane au murit, iar alte 25 au ajuns la spital, dupa ce o fabrica de pirotehnice din India a luat foc - VIDEO

In aceasta fabrica era depozitata o mare cantitate de petarde, de la care, potrivit autoritatilor, au pornit flacarile. Prin urmare, incendiul a provocat o explozie uriasa. Un perete imens al cladirii s-a prabusit, iar mai multi oameni au ajuns sub daramaturi. Alti cativa au ramas prinsi in fabrica arzanda.

8 oameni si-au pierdut viata, iar 25 sunt internati la un spital din apropiere, cu arsuri grave. Echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge focul si a cauta supravietuitori. Autoritatile din India sustin ca familiile victimelor vor primi despagubiri in valoare de 200 de mii de rupii, adica peste 2500 de euro.

Fabrica activa ilegal, iar jurnalistii straini scriu ca astfel de incidente au loc deseori in India, din cauza nerespectarii normelor de siguranta.