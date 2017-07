85.000 de migranti au ajuns in Italia in 2017. Localnicii sunt coplesiti, iar refugiatii, nemultumiti: "Europa nu e ca la TV"

In plus, alte cateva state refuza categoric sa absoarba cotele alocate. In ultimii doi ani, doar 5.000 de solicitanti de azil au fost relocati din Italia catre alte tari europene. Nici macar 15% din tinta fixata de Bruxelles.

Foarte mediatizata in vara lui 2015, criza migrantilor n-a disparut nicaieri, a fost doar impinsa intr-un colt spre care preferam sa nu privim.

La Roma, la ora pranzului, cativa voluntari dau de mancare unui grup de migranti africani, o infima parte dintre cei 85.000 intrati in Italia numai de la inceputul anului, cu 20% mai multi decat in prima jumatate a anului trecut.

Italienii spun ca sunt coplesiti de situatie, iar europenii reincep sa caute solutii in reuniuni convocate de urgenta.

Pana una alta, pe teren, cei care fac treaba sunt voluntarii, nu guvernantii.

Andrea Costa, voluntar: "Rationamentul politicienilor este ca, daca ii primesti bine pe migranti, asta ii determina sa vina pe si mai multi. Dar ei nu vin incoace pentru ca sunt bine primiti, vin pentru ca fug de situatia din tarile lor."

Despre aceasta dilema vorbeste si miliardarul si filantropul Bill Gates, in opinia caruia presiunea migratorie asupra Europei va creste continuu.

"Cu cat sunteti mai generosi, cu atat se duce vestea, ceea ce ii motiveaza pe si mai multi oameni sa vina. Pentru Germania e imposibil sa absoarba aceasta masa de oameni. Va trebui sa ingreunati migrantilor africani folosirea rutelor spre Europa", declara Bill Gates intr-un interviu acordat presei germane.

Unii fug de razboaie, violente si terorism, dar cei mai mult africani fug de saracie. Jack e din Senegal si a fost salvat pe mare in urma cu 4 ani. De atunci, a ramas in Italia ilegal. Nu e eligibil pentru azil si supravietuieste de azi pe maine. Nici nu e trimis inapoi, dar nici nu e ajutat sa-si incropeasca o viata.

Jack Janko, migrant senegalez: "Acasa la noi nu prea stim ce ne asteapta in Europa. Vedem la televizor imagini minunate si ni se pare ca Europa e Raiul. Dar viata de zi cu zi aici nu e deloc ca in fotografii... Daca as fi stiut care e realitatea, ramaneam in tara mea."

Vase ticsite cu migranti acosteaza in fiecare zi in Sicilia, iar putinele centre de primire sunt de mult depasite de numarul mare al celor in nevoie. De aici isi incep cei mai multi calatoriile clandestine prin Europa. Unii nu ajung insa prea departe. Pe drumurile din Catania, o meserie veche de cand lumea infloreste, impulsionata de nou-sositele fiecarei saptamani.