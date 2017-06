9 cetateni din Kosovo, acuzati ca au planuit un atac la un meci din preliminariile CM. "Voiau sa proclame Statul Islamic"

Autoritatile din Kosovo au anuntat, miercuri, ca noua persoane au fost puse sub acuzare pentru ca planuiau atacuri la meciul Albania - Israel, disputat in noiembrie 2016, in preliminariile Cupei Mondiale, relateaza Reuters.

Anul trecut, politia kosovara a arestat 19 persoane suspectate de legaturi cu Statul Islamic si ca planuiau atacuri in Kosovo si Albania. Printre cei arestati s-au numarat si cei noua barbati pusi sub acuzare miercuri.

Autoritatile din Kosovo au precizat ca unii dintre cei noua erau in contact cu Lavdrim Muhaxheri, membru al Statului Islamic, autodeclarat "comandant al albanezilor in Siria si Irak", si primeau ordine de la acesta. Politia si familia lui Muhaxheri au declarat saptamana trecuta ca barbatul a fost ucis in Siria.

Procurorii au mentionat ca barbatii pusi sub acuzare miercuri planuiau atacuri pentru a destabiliza "tarile din Balcani si a crea apoi propriul lor teritoriu legat de Statul Islamic".

Unul dintre acuzati avea in subsolul locuintei explozibili de tipul celor folositi in atacurile teroriste de la Paris si Bruxelles.

Meciul Albania - Israel s-a disputat la 12 noiembrie 2016, la Elbasan, in grupa G de calificare la Cupa Mondiala, si a fost castigat de oaspeti, cu scorul de 3-0.