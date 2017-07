9 migranti morti si 30 raniti gasiti in remorca unui camion parcat langa un supermarket din Texas. Soferul a fost arestat - FOTO

A noua persoana descoperita intr-un camion cu imigranti din statul american Texas a incetat din viata, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor vamale si de imigratie, citat de BBC News. Doua dintre victime sunt copii.

Fortele de ordine au descoperit in timpul noptii de sambata, opt cadavre in remorca unui camion oprit in parcarea unui hipermarket Walmart din localitatea texana San Antonio.

De asemenea, alte 30 de persoane ranite au fost gasite alaturi de cadavrele din remorca, iar autoritatile sustin ca este vorba de un caz de trafic cu carne vie.

Seful unitatii locale de pompieri a declarat ca o parte dintre supravietuitori aveau pulsul de 130 de batai pe minut si erau fierbinti.

“Suntem norocosi ca nu am gasit morti toti cei 38 oameni, incuiati in vehicul”, a subliniat el.

Oamenii legii au fost dusi la camion de un barbat care a cerut apa in Walmart.

Cei din remorca, ce au varste cuprinse intre sapte si 30 de ani, nu aveau nici aer conditionat, nici apa in remorca, iar in zona temperaturile au ajuns la 38 de grade Celsius.

Douazeci dintre cei aflati in camion au fost dusi la spital cu elicopterul, iar alti opt au fost preluati de ambulante.

San Antonio se afla la cateva ore de condus de granita cu Mexicul. Soferul camionului a fost arestat si va fi pus sub acuzare.

Anchetatorii incearca sa determine de unde provine camionul si cat timp a stat in parcarea de la Walmart.