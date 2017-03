A achitat o amenda rutiera cu monede de 1 ban: "A venit cu doua plase, tinem pe cineva dupa program". Cat a avut de platit

Barbatul s-a prezentat, vineri dupa-amiaza, la Directia Economica a Primariei Buzau pentru a achita amenda, insa casierele i-au spus ca nu ii primesc banii decat daca ii aranjeaza in plicuri de cate 100 de monede.

Astfel, omul a rasturnat banii pe o masa si a inceput sa ii numere.

"Cred ca este o bataie de joc la adresa noastra ca domnul sa vina cu doua sacose cu bani. I-am explicat ca nu ii putem incasa asa, pentru ca noi, la randul nostru, trebuie sa ii predam la Trezorerie in plicuri de cate 100 de monede. Faptul ca dumnealui vrea, probabil, sa protesteze nu e vina noastra a casierilor. Se termina programul la ora 16.00, dar vom tine pe cineva sa isi plateasca contribuabilul amenda. Nu avem ce face. Vom tine aici o casa deschisa pentru a putea sa isi plateasca amenda, daca nu, o mai poate plati si luni", a declarat o casiera.

"Am de platit o amenda de 145 de ron. O amenda de circulatie pentru oprire neregulamentara. Aceasta nu este o forma de protest, este vorba de spirit civic si imi achit datoriile fiscale. Am venit cu banii in sacose, dar doamnele de la casierie mi-au dat plicuri si mi-au zis sa pun cate 100 de monede in fiecare plic", a declarat buzoianul venit sa isi achite amenda cu monede de 1 ban.

