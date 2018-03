A aparut o noua ipoteza legata de felul in care Sergei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti. Presa straina scrie ca substanta toxica ar fi fost pusa in valiza tinerei - VIDEO

Potrivit ziarului The Telegraph, fiica lui Serghei Skripal a zburat din Moscova spre Londra pe data de trei martie. A doua zi, ambii au fost gasiti inconstienti pe o banca din orasul Salisbury. Sursa noteaza ca substanta toxica ar fi fost impregnata intr-o haina sau in trusa de machiaj din valiza tinerei. Astfel, cei doi s-ar fi contaminat cand Iulia si-a deschis bagajul in casa. Victimele se afla in prezent in stare critica la spital. Moscova neaga ca este implicata in acest caz si sustine ca Londra nu are dovezi.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: ”Noi am cerut sa fie aduse dovezi, dar ni s-a spus ca nu este nevoie de acest lucru.”

Tot Serghei Lavrov a declarat ca Londra se foloseste de acest scandal pentru a distrage atentia de la problemele legate de Brexit. Opozitia rusa, insa, are incredere in concluzia britanicilor.

Ilia IASIN, OPOZANT RUS: ”Ceea ce s-a intamplat in orasul Salisbury a fost un act terorist. Vladimir Putin are un motiv pentru a-l lichida pe fostul dublu-agent.”

Front comun impotriva presedintelui rus au facut liderii din Franta, Marea Britanie, Germania si Statele Unite, care au cerut Moscovei sa ofere informatii privind programul sau de arme chimice Noviciok.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: “Se pare ca rusii sunt responsabili. Asa ceva nu ar trebui sa se intample niciodata si luam chestiunea foarte serios.”

Un chimist rus care a contribuit la crearea neurotoxinei folosite in otravirea spionului rus este convins ca numai Moscova putea instrumenta un astfel de atac, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Noviciok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit.

Dupa otravirea fostului agent si a fiicei acestuia, Marea Britanie a anuntat ca va expulza 23 de diplomati rusi. Moscova a venit imediat cu un raspuns, spunand ca mai multi diplomati britanici vor fi nevoiti sa plece din Rusia in curand.

In 2006, Serghei Skripal a fost condamnat de o instanta din Moscova la 13 ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea britanicilor. In urma unui schimb de spioni, in 2010, barbatul a primit azil in Marea Britanie si de atunci locuia acolo.