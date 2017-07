Un britanic a aruncat in mare sute de sticle cu mesaje, pentru a-si gasi sufletul pereche. Reactiile dure de care a avut parte

Craig Sullivan, ramas vaduv, dupa ce sotia sa a murit din cauza unui cancer, a lansat mai multe sticle care contineau mesaje, insa a primit critici.

Inspirat de piesa “Message in a Bottle” a trupei The Police, barbatul in varsta de 49 de ani avea de gand sa arunce 2.000 de sticle in mare, din diverse puncte ale coastei Marii Britanii.

Actul romantic a fost primit cu critici de cei care au ajuns pe plaja golfului Rhossili din apropierea Swansea.

”Am mers sa facem o plimbare pe plaja si am dat peste aproximativ 30 de sticle cu capac. Inauntru erau multe mesaje de dragoste. Ar putea fi romantic, dar ce face asta mediuluia”, a declarat Helen Gill pentru The Telegraph.

Ea i-a trimis un mesaj lui Sullivan prin care ii cerea sa nu mai trimita mesaje in sticle. ”Va rog sa actionati intr-un alt mod, favorabil mediului, privind campania dumneavoastra. Cand mergeti pe plajele noastre ar trebui sa lasati doar urme de pasi”, a scris ea.

Numeroase sticle au fost gasite si in apropierea raului Cree din Scotia. Mai multe persoane s-au folosit de platformele social media pentru a-i cere lui Sullivan sa renunte la gestul sau.

In urma campaniei, britanicul a primit si cateva mesaje din partea unor femei care isi doresc sa il intalneasca.