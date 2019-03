A cazut din barca, dar a supravietuit ore intregi datorita unei tehnici folosite in Marina SUA - VIDEO

Arne Mucke şi fratele său navigau cu un iaht din Aukland spre Brazilia. La un moment dat, vela ambarcaţiunii, mişcată de o rafală puternică de vânt, l-a izbit pe Arne, aruncându-l în valuri.

Bărbatul nu purta vesta de salvare, fiind îmbrăcat doar cu un tricou şi o pereche de blugi. Fratele său, Helge, a încercat să-l tragă din apă aruncându-i o funie şi o vestă gonflabilă, dar valurile l-au îndepărtat rapid de iaht pe Arne şi nu a putut să ajungă la acestea, potrivit New Zealand Herald.

Din fericire, Arne şi-a amintit de un truc pe care îl învăţase în urmă cu mulţi ani, şi anume cum să-şi improvizeze, în caz de urgenţă, o vestă de salvare dintr-o pereche de pantaloni.

„M-am gândit mereu că dacă voi pica peste bord fără vestă de salvare, voi încerca şi eu metoda asta. Am respirat adânc, mi-am scos blugii, am făcut noduri la capătul cracilor şi i-am umflat. Apoi i-am scufundat. Aşa am obţinut o vestă de salvare”, a povestit bărbatul.

Autorităţile au fost alertate de fratele său şi un elicopter de salvare a sosit la faţa locului. Salvatorii l-au scos în siguranţă pe bărbat din apă.