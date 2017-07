A comandat online un televizor si a avut o surpriza de proportii cand a primit coletul. Ce a gasit in cutie un barbat din Romania

Dupa ce i-a dat banii curierului si a semnat confirmarea de primire, barbatul de 29 de ani a descoperit ca in interiorul acesteia erau niste crengi de brad, doua pietre si... un suport pentru televizor, relateaza adevarul.ro.

Barbatul - Sergiu C. - a depus o reclamatie la Politia Municipiului Suceava, Romania in care precizeaza ca a comandat un televizor Samsung de pe siteul edigital.ro, in valoare de 2.695,56 lei, urmand sa faca plata la primirea coletului.

Dupa doua zile, un angajat al unei firme de curierat i-a livrat coletul si a incasat banii, pentru care a primit chitanta. A observat ca acea cutie in care era ambalat televizorul nu corespundea cu produsul pe care l-a comandat pe internet.

Acesta a desfacut cutia si a constatat ca in interior se aflau doua pietre si doua crengi de brad, precum si un suport tv. In acest caz, Politia Suceava a intocmit un dosar penal pentru inselaciune.