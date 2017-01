A cumparat un bilet la Loto, dar l-a ratacit si l-a gasit abia acum, dupa un an. Suma uriasa pe care a castigat-o

Conform ABC News, norocosul, pe nume Joemel Panisa, facea curatenie in birou cand a dat peste biletul castigator. Acesta fusese cumparat cu un an in urma si mai avea 8 zile pana cand expira.

Astfel, americanul s-a dus la loterie si a intrat in poseia marelui premiu: 1 milion de dolari, conform Loteriei din Oregon. Panisa si-a cumparat biletul anul trecut, pe 15 ianuarie, de la un mini market de pe o autostrada din Oregon.

Insa, l-a ratacit, iar recent, dupa ce si-a facut curatenie in birou, acesta a gasit si biletul care l-a facut mai bogat cu un milion de dolari. Magazinul de unde l-a cumparat a primit si el un bonus de 1% din totalul premiului.

