A dat 260.000 de lire pe un Ferrari, iar dupa numai o ora l-a facut praf pe autostrada - GALERIE FOTO

Ferrari-ul 430 Scuderia a fost prezentat in premiera de multiplul campion mondial Michael Schumacher cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt din 2007. Inginerii italieni au lucrat in stransa legatura cu celebrul pilot german de Formula 1 pentru a dezvolta una dintre cele mai bune masini sport ale deceniului trecut, iar rezultatul final a intrecut orice asteptari, scrie 4tuning.ro

Fiind vorba despre o editie oarecum speciala, este de inteles de ce pretul acestui model a continuat sa urce in anii urmatori. Insa si cerea a crescut, astfel ca si in ziua de azi se gasesc oameni care sunt pregatiti sa plateasca sute de mii de euro pentru un exemplar in stare impecabila.

Un englez se poate considera in acelasi timp extrem de ghinionist, insa si foarte norocos fiindca a scapat cu viata. La o ora dupa ce si-a cumparat masina mult dorita, acesta a facut-o praf pe autostrada.

Potrivit politiei, soferul nu circula cu viteza excesiva insa din cauza conditiilor meteo nefavorabile si mai ales din cauza apei care s-a strans pe partea carosabila, masina a iesit incontrolabil in decor pe o distanta de 50 de metri, iar mai apoi a luat foc. Din cate se poate observa din imaginile alaturate, supercar-ul italian a fost distrus in totalitate, iar soferul se poate considera extrem de norocos ca a scapat numai cu niste vanatai si cateva taieturi minore. Un bun exemplu este acest britanic care a dat nu mai putin de 260.000 de lire sterline (290.605 euro) pe un 430 Scuderia negru. Din pacate nu a apucat sa se bucure prea mult de noua lui achizitie, fiindca dupa numai o ora, masina a fost distrusa in totalitate pe o autostrada de langa Sheffield, Marea Britanie.

