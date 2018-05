A devenit milionar la doar 16 ani: creeaza haine pentru vedete. Povestea lui Dhillan - VIDEO

„– Salut. Eu ma numesc Dhillan Bhardwaj si am castigat primul milion la varsta de 16 ani. "

Povestea lui Dhillan, care acum are 21 de ani, a inceput in adolescenta. Petrecea ore in sir in garajul parintilor sai, unde crea haine. Ideea de a arata lumii cu ce se ocupa i-a dat-o sora sa, iar Dhillan a publicat pe retelele de socializare vestimentatiile sale. Intr-o saptamana, el a adunat aproape 80 de mii de aprecieri din partea internautilor. Mai tarziu, tanarul a scos hainele la vanzare.

Dhillan BHARDAJ: „- Imi amintesc cand mi-am deschis primul magazin. Afara asteptau in jur de 500 de persoane. Unii spun ca mi s-a a pus totul pe o tava. Nu am fost ajutat financiar de nimeni din familie. „

A devenit cu adevarat celebru, insa, cand a inceput sa creeze haine pentru vedete. Prima interpreta renumita care i-a pasit pragul a fost Miley Cyrus. De atunci, au urmat si altii: Drake, Rihanna ori Taylor Swift.

Dhillan BHARDAJ: „– Mi-am spus ca daca muncesti mult, atunci o sa obtii ceva la final. Nimic n-o sa ti se dea de-a gata. „

Dhillan a devenit, in asa mod, un designer nu doar cautat printre celebritatile din Marea Britanie, dar si o persoana cu o poveste de succes de invidiat.