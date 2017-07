A devenit un erou, dupa ce a salvat un pui de caprioara de la inec. Este vorba despre un caine, care a scos animalul din apa si l-a adus la mal - VIDEO

"Storm încearcă să salveze un pui de căprioară."

Il cheama Storm, in traducere furtuna, si a devenit vedeta in SUA. In afara de faptul ca este bland si loial, cainele a demonstrat si calitati bune de salvamar. In timp ce se plimba cu patrupedul sau, acest barbat spune ca a vazut puiul de caprioara caree se ineca, iar cainele s-a aruncat in apa ca sa-l salveze.

"A apucat căprioara de gât şi a îneput să înoate la mal."

Nici cand a ajuns la mal, cainele nu s-a putut linisti. A inceput sa impinga cu botul caprioara, parca vrand sa o ajute sa se ridice.

AMBIANTA tr pentru tr Ea este bine. Este bine. Este atât de speriată.

"A început să o atingă cu laba. Cred că a vrut să vadă dacă este bine."

Acum puiul salvat se simte bine, iar Storm a devenit erou. Filmuletul a fost vazut de mii de oameni, care au lasat o sumedenie de comentarii. Intre timp, cainele si stapanul sau au devenit vedete, fiind invitati la diferite show-uri tv.