Oamenii strazii, interzisi in Ungaria. Ce patesc cei care nu respecta noul regulament

Politistii le vor transmite oamenilor strazii ca este ilegal sa doarma in spatiul public si ii vor indruma spre un adapost, oferit de stat. Cei care vor ignora avertismentul vor ajunge in fata unui judecator, care ii poate condamna la munca in folosul comunitatii, iar cei care refuza, vor ajunge la inchisoare. Ferenc ar merge la un adapost, dar spune ca acolo sunt conditii mizere si in plus, se teme ca va fi despartit de singurul lui prieten, un caine.

Ferenc, OM AL STRAZII: “Nu ar fi o prostie daca ne-ar oferi o locuinta curata. Adaposturile din oras sunt de tot rasul.”

Activistii spun ca decizia autoritatilor nu este cea mai buna, intrucat adaposturile nu ofera consilierea psihologica necesara acestor persoane. In plus, ar fi nevoie de mai multe solutii pentru ca oamenii strazii sa fie ajutati sa-si gaseasca un loc de munca si o casa.

Guvernul de la Budapesta a alocat 32 de milioane de dolari pentru proiecte care sa vina in ajutor oamenilor fara adapost.