A doua infrangere pentru guvernul britanic in cazul BREXIT. Parlamentul trebuie sa aprobe rezultatul negocierilor cu UE

Lordul Heseltine, un fost vicepremier, care a votat in favoarea acestui amendament, a subliniat ca Parlamentul trebuie sa fie ”custodele suveranitatii nationale”, relateaza News.ro.

Guvernul s-a declarat ”dezamagit” de vot si a anuntat ca va cauta sa anuleze amendamentul atunci cand proiectul de lege cu privire la declansarea Brexitului va fi trimis in Camera Comunelor, unde conservatorii condusi de premierul Theresa May detin majoritatea.

Executivul a suferit prima infrangere in Camera superioara a Parlamentului britanic pe tema garantarii drepturilor cetatenilor Uniunii Europene.

In urma unei dezbateri de trei ore, lorzii au amendat marti seara textul astfel incat prevederile acordului cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana sa fie supus unor voturi separate in ambele Camere ale Parlamentului.

Proiectul urmeaza sa fie trimis in Camera inferioara a Legislativului, pentru a fi examinat de parlamentari, care au respins deja indemnul in vederea includerii clauzei ”votului valabil” in text, apreciind ca garantiile verbale oferite de Guvern in acest sens sunt suficiente.

Lordul Pannick, consilier al reginei, care a sustinut amendamentul, a declarat ca amendamentul va permite Parlamentului sa exercite un anumit ”control” asupra divortului. ”Parlamentul ar trebui sa hotarasca daca prefera (o iesire) fara un acord sau acordul oferit de UE”, a subliniat el.

”Acest lucru va garanta ca Guvernul va veni inapoi in ambele Camere si va cere sa fie aprobat rezultatul negocierilor”, a argumentat el.

Insa Lordul Bridges, secretar al Guvernului, a declarat ca, odata invocat Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, procesul iesirii din UE este irevocabil, iar amendamentul este neclar cu privire la ce se intampla in cazul in care regatul si Uniunea nu pot ajunge la un acord cu privire la divort.

”Vom pleca cu un acord sau fara. Aceasta este alegerea oferita”. Parlamentul, a insistat el, nu va fi lasat ”in intuneric” in cei doi ani de negocieri si va putea sa modeleze viitoarea legislatie cu privire la iesirea din Unune.

El a argumentat ca amendamentul ii va impune limite Theresei May si ii va ”ingreuna inca din prima zi” sarcina de a obtine un acord bun. Ministrul pentru Brexit David Davis a apreciat, dupa vot, ca lorzii ameninta obiectivul Guvernului de a declansa negocierile cat mai rapid posibil. May a anuntat ca intentioneaza sa o faca pana la sfarsitul acestei luni.

”Este clar ca unii din (Camera) Lorzilor vor cauta sa deraieze acest proces, iar Guvernul intentioneaza sa se asigure ca acest lucru nu se va intampla”, a spus el.

”Acum vom viza sa anulam aceste amendamente in Camera Comunelor”, a anuntat ministrul.