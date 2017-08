A doua tara care ar putea parasi UE. Anuntul facut de seful Consiliului European

Declaratia lui Tusk vine pe fondul tensiunilor dintre Varsovia si Bruxelles pe tema reformei sistemului de justitie din Polonia, pe care guvernul vrea sa-l treaca sub control politic, dar si din cauza refuzului Poloniei de a proteja una dintre ultimele paduri seculare din Europa.Guvernul de la Varsovia a sfidat Bruxelles-ul in ambele chestiuni, refuzand şi sa adere la o reglementare a Curtii Europene de Justitie pentru a opri defrişarile masive de padure.

“Acesta mi se pare un preludiu pentru anuntul ca Polonia nu mai are nevoie de Uniunea Europeana. imi este teama ca suntem foarte aproape de acel moment”, le-a spus Tusk jurnalistilor.“

Viitorul Poloniei in UE este, astazi, pus sub semnul intrebarii”, a mai avertizat Tusk, potrivit Euroactiv.

Donald Tusk a facut aceste declaratii dupa ce a fost interogat joi, timp de mai multe ore, de catre anchetatori polonezi, ca martor in cadrul unei anchete cu privire la prabusirea in 2010, in Rusia, a aeronavei prezidentiale poloneze, soldata cu moartea lui Lech Kaczynski si a majoritatii elitei tarii, un caz considerat o incercare de discreditare si umilire a liderului european de catre rivalul sau, relateaza The Associated Press, preluata de News.ro.

inainte de interogatoriu, Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS, conservatori, populisti) aflat la putere in aceasta fosta tara comunista si fratele geaman al defunctului presedinte, a declarat ca lui Tusk ”ar trebui sa-i fie frica”. insa presedintele UE a iesit de la ancheta si a declarat ca nu se va lasa intimidat de aceste proceduri, pe care avocatul sau le-a denuntat drept motivate politic.Tusk era premierul Poloniei la momentul prabusirii aeronavei prezidentiale, in 2010, in apropiere de Smolensk, unde au murit 96 de persoane, marea majoritate oficiali politici si militari de rang inalt.

CE a anuntat ca este pregatita sa suspende drepturile de vot ale Poloniei in UEComisia Europeana (CE) a avertizat saptamâna trecuta ca este ”pregatita sa declanseze imediat procedura prevazuta de articolul 7” impotriva Poloniei, care poate conduce la suspendarea drepturilor Varsoviei de vot in UE, in cazul revocarii judecatorilor Curtii Supreme poloneze.”Comisia cere autoritatilor poloneze sa nu ia vreo masura in vederea revocarii sau pensionarii cu forta a judecatorilor Curtii Supreme”, a declarat vicepresedintele CE Frans Timmermans.”

Daca este adoptata o asemenea masura, Comisia este pregatita sa declanseze imediat procedura prevazuta de articolul 7”, a subliniat Timmermans.Acest lucru ar fi o premiera in istoria UE, care nu a folosit niciodata Articolul 7, pe care Comisia l-a introdus in urma cu 17 ani, pentru a se asigura ca “toate tarile UE respecta valorile comune ale UE”.

Bruxellesul a mai anuntat ca va declansa o procedura de infringement - o masura mai obisnuita, care poate conduce la aplicarea unor sanctiuni financiare - vizând Varsovia, odata cu publicarea oficiala a noii legi poloneze cu privire la organizarea jurisdictiilor de drept comun.Este vorba despre una dintre reformele justitiei poloneze careia presedintele polonez Andrzej Duda nu i s-a opus prin veto, spre deosebire de alte doua texte.Parlamentarii conservatori au aprobat recent un proiect legislativ, care le va da puterea sa-i aleaga direct pe membrii Consiliului Judiciar National- acestia au responsabilitatea de a-i nominaliza pe judecatorii din toate instantele din Polonia.

Oponentii proiectului legislativ sustin ca acesta va eroda si mai mult independenta sistemului judiciar, care a fost supus la o presiune uriasa dupa venirea la putere a conservatorilor de la Partidul Lege si Justitie (PiS).Bruxellesul considera ca aceasta reforma a tribunalelor ordinare cuprinde masuri discriminatorii, prevazând vârste diferite de pensionare a barbatilor si femeilor.Comisia deplânge totodata o masura care acorda ministrului Justitiei puterea sa prelungeasca mandatul judecatorilor care au ajuns la vârsta pensionarii.