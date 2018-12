A fost aleasa culoarea anului 2019. Nuanta contrasteaza puternic cu cea de anul acesta - FOTO

Începând din 2000, compania Pantone, specializată în producţia de lacuri şi vopsele, dezvăluie în fiecare an nuanţa sau culoarea care va fi favorizată în următoarele 12 luni în industriile modei, obiectelor decorative şi produselor cosmetice, scrie Mediafax.ro

Astfel, pentru 2019, nuanţa corai cu irizaţii aurii (Pantone 16-456) a fost aleasă culoarea anului.

Pe contul Pantone de pe reţeaua de socializare online Instagram, culoarea este descrisă drept "o nuanţă corai care animă şi este plină de viaţă, cu irizaţii aurii care energizează şi atenuează uşor". Culoarea simbolizează nevoia de optimism, pasiunile care aduc bucurie şi dorinţa de exprimare jucăuşă, completează cei de la Pantone.

Culoarea aleasă pentru 2019 contrastează puternic cu Ultra Violet, nuanţa anului care tocmai se încheie, întunecată şi mohorâtă.

Alegerea culorii anului nu este aleatorie. Compania Pantone studiază influenţa pe care culorile o au pe plan mondial, inclusiv utilizările lor în industria cinematografică şi cea de divertisment, în colecţiile de artă de pe Glob, dar şi în ceea ce priveşte destinaţiile de vacanţă în vogă.

Importanţa unei culori poate să provină şi din anumite criterii tehnologice, din disponibilitatea noilor texturi şi a efectelor pe care o culoare le are asupra lor.

