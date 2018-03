A fost dezvaluita identitatea femeii gasite inconstiente alaturi de fostul spion rus - FOTO

Sergei, în vârstă de 66 de ani, împreună cu fiica lui Yulia, în vârstă de 33, se află în stare gravă într-un spital din Marea Britanie, după ce au fost expuşi ”la o substanţă neidentificată”.

Poliţia britanică investighează cum cei doi au ajuns în starea gravă, în timp ce se aflau în centrul comercial din Salisbury.

Serghei Skripal, fost colonel în cadrul serviciilor secrete din Rusia, a fost condamnat în 2006 la 13 ani de închisoare, pentru că a efectuat spionaj în favoarea Marii Britanii. În urma unui „schimb de spioni” între SUA şi Rusia, în 2010, Skripal a primit azil în Marea Britanie.

Britain's Boris Johnson says the UK would respond "robustly" if Russia is found to be behind the suspected poisoning of a former double agent https://t.co/vTk5Sl617G pic.twitter.com/GRjon7iRTl