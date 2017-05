A fost exonerat si eliberat din inchisoare la 24 de ani dupa ce a fost condamnat pentru o crima pe care nu a comis-o

Shaurn Thomas, in prezent in varsta de 43 de ani, avea 19 ani cand a fost arestat pentru uciderea unui om de afaceri portorican, impuscat in 1990, in timp ce incerca sa incaseze un cec de 20.000 de dolari, relateaza BBC.

Anchetatorii au pierdut un document, proba-cheie in proces. Mai exact acesta confirma alibiul lui Thomas pentru momentul in care a avut crima.

Sora si mama barbatului nu au fost crezute de jurati cand au marturisit ca acesta se afla cu ele atunci cand a avut loc crima. Documentul a fost gasit de curand.

De asemenea detectivii care au lucrat la dosar au numit alti suspecti in acest caz, dar si aceasta informatie s-a pierdut.

"Ma simt minunat!", a marturisit americanul, marti seara, la momentul cand a iesit pe poarta inchisorii Frackville.

Barbatul a adaugat ca nu poarta pica nimanui pentru drama sa, considerand ca viata este prea scurta pentru a uri pe cineva.

Avocatul sau l-a aparat pro bono timp de 8 ani. Acum Shaurn Thomas planuieste sa-si duca logodnica intr-o vacanta pe o insula tropicala.