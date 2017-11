A fost feerie aseara la Londra. Pe o strada din oras au fost aprinse luminitele de Craciun - VIDEO

”Trei, doi, unu.”

Cu ropote de aplauze, s-a dat start sarbatorilor de iarna la Londra. Cantareata britanica Rita Ora a apasat pe butonul care a aprins, intr-o secunda, luminitile de Craciun de pe strada Oxford. In cateva clipe, locul a devenit rupt parca din poveste.

Pe strazi au fost instalate decoratiuni in forma de globulete sau fulgi de zapada. In total au fost aprinse 750 de mii de luminite LED. Intr-o atmosfera magica de Craciun, oamenii au facut poze, ori au mers la cumparaturi in buticurile amenajate de autoritati. Luminile vor putea fi admirate pana dupa Revelion. In zilele urmatoare, si pe alte bulevarde din Londra vor fi aprinse decoratiunile de Craciun.