A fost haos la Barcelona. Sute de persoane au iesit in strada pentru a-l sustine pe fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, retinut in Germania - VIDEO

Fluturand steagul Cataloniei, oamenii s-au adunat pe strazile principale ale Barcelonei, dar si in fata consulatului german din oras. In paralel, proteste aveau loc si la Bruxelles, in fata institutiilor europene.

Nemultumiti ca Puigdemont a fost retinut in Germania, in baza unui mandat european de arestare, oamenii s-au luat la harta cu fortele de ordine. Scutierii au ripostat cu gaze lacrimogene si i-au batut cu bastoane.

Fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, aflat in prezent custodia autoritatilor din Germania urmeaza sa apara luni in fata unui instante, pentru a-i fi confirmata identitatea.

In Spania, il asteapta judecata pentru rebeliune si razvratire, acuzatii pentru care risca pana la 30 de ani de inchisoare. Mandatul european de arestare impotriva lui a fost reactivat zilele trecute, cand Puigdemont se afla in Finlanda, unde a rostit un discurs la Universitatea din Helsinki. A reusit sa paraseasca tara dar, in drum spre Belgia, a fost retinut in Germania de o patrula a politiei, pe autostrada.