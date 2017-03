"A fost inchis podul, a fost inchisa si o statie de metrou, iar numarul politistilor, pe strazi, a crescut". Declaratiile unui moldovean stabilit la Londra, dupa atentatul din capitala Angliei - AUDIO

Dumitru VICOL, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA: "Totul e calm. Calmul acesta vine din doua motive, unul e ca londonezii s-au obisnuit cu atacurile, si doi e ca avem incredere, suntem in siguranta. A fost izolata doar zona in care a avut loc atacul. Am vazut mai multi politisti pe strada, dar nu se impune nicio restrictie. Au inchis podul, normal ca autobuzele si masinile nu mai circula pe acolo, au inchis o statie de metro."

