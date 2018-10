A fost lansata ultima carte a astrofizicianului, Stephen Hawking. Cercetatorul lucra asupra acesteia, atunci cand a murit, ea fiind finalizata de familia si colegii lui - VIDEO

Lucy HAWKING, FIICA LUI STEPHE HAWKING: “Brief Answers To The Big Questions este ultima carte a tatalui meu Stephen Hawking. Pe parcursul vietii sale el a fost deseori intrebat despre viziunile si opiniile sale referitor la problemele din diverse domenii.”

In timpul vietii, Stephen Hawking a incercat sa raspunda unor intrebari complexe, precum “Exista Dumnezeu?”, “Va putea specia umana sa supravietuiasca pe Terra?” sau daca “Vor fi oamenii depasiti de inteligenta artificiala?”.

In ultima sa carte, denumita “Brief Answers To The Big Questions”, in traducere “raspunsuri succinte la intrebari mari”, astrofizicianul a afirmat raspicat: “Nu exista Dumnezeu. Si nici viata dupa moarte. Si cu siguranta nici paradis.”

De asemenea, Hawking mai spune ca exista viata extraterestra, ca inteligenta artificiala ar putea depasi omenirea, iar calatoria in timp nu poate fi exclusa. Renumitul cercetator Stepen Hawking a murit in luna martie a acestui an.