A fost o noapte alba pe o insula din Scotia. Sute de barbati costumati in luptatori au marsaluit pe strazi cu faclii in maini, pe care la un moment dat le-au aruncat intr-un vas urias - VIDEO

Urmasii vikingilor, asa cum se considera participantii, au petrecut la un festival renumit in toata lumea. Imbracati in costume de luptatori, sute de oameni au marsaluit cu torte aprinse, pe o insula din Scotia.

Au urmat apoi spectacole de muzica si dans, iar in final a fost incendiata o corabie uriasa, asa cum cere traditia.

Sarbatoarea focului are loc an de an, in ultima zi de marti a lunii ianuarie, iar pregatirile dureaza saptamani intregi.

Fiecare participant isi creeaza singur costumele si armele.

Tot localnicii sunt cei care cioplesc lemnul folosit pentru torte si pentru constructia barcii. Vin sa vada evenimentul, de-a dreptul incendiar, turisti din diferite tari.