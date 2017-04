A fost panica in Germania, unde autobuzul echipei de fotbal Borussia Dortmund a fost tinta unui atac. Un fotbalist si un politist au fost raniti. Politia are doi suspecti - VIDEO

A fost panica aseara in Germania, unde autobuzul echipei de fotbal Borussia Dortmund a fost tinta unui atac. Trei explozii s-au produs in apropiere de autocar in timp ce se deplasa spre stadion, unde urma sa aiba loc meciul cu As Monaco. Un fotbalist si un politist au fost raniti. La fata locului a fost gasita o scrisoare, care ar face referire la interventia militara a Germaniei impotriva gruparii Statul Islamic. Intre timp, politia a anuntat ca are doi suspecti, unul fiind arestat.