A fost panica la un mall dintr-un oras din Statele Unite, dupa ce un barbat a amenintat ca se arunca in aer - VIDEO

A fost panica la un mall dintr-un oras din Statele Unite, dupa ce un barbat a amenintat ca se arunca in aer. Totul s-a intamplat aseara in statul California, cand individul a aparut in fata centrului comercial cu o centura pe are care spunea ca avea explozibil. Dupa mai multe negocieri, oamenii legii l-au convins sa se predea, dupa care au aflat ca totul a fost o farsa.